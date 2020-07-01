Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок 37-летняя артистка опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черных брюках и топе, под который не надела бюстгальтер. Свой образ Лобода дополнила пиджаком, сумкой и солнцезащитными очками.

"Красота тела может привлечь истинных поклонников, но для того, чтобы удержать их, требуется красота души", – написала певица.

Светлана Лобода показала пикантное фото без белья (Instagram Светланы Лободы)

Публикация знаменитости вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали Лободу восторженными комментариями.

Светлана Лобода показала пикантное фото без белья

Светлана Лобода показала пикантное фото без белья

Светлана Лобода показала пикантное фото без белья

Светлана Лобода показала пикантное фото без белья

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Светлана Лобода показала, как выглядит без косметики и фотошопа.