Лобода показала новые фото младшей дочери Тильды

Украинская певица Светлана Лобода, проживающая и выступающая в России, опубликовала серию снимков со своей 2-летней дочерью Тильдой.

Фотографии женщина обнародовала в аккаунте в Instagram. Артистка держала девочку на руках, не показывая лицо ребенка.

Лобода предстала перед фанатами в облегающем черном коротком платье. Образ она дополнила черным пиджаком и босоножками на высокой шпильке.

Тильда была одета в пышное платье в цветочек. На голове малышки видно черный бантик.

Лобода и Тильда Instagram / Светлана Лобода

Певица показала новые фото дочери Instagram / Светлана Лобода

Лобода назвала дочку "пирожочком". "Каждый день благодарю бога за возможность быть мамой. Что бы не происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила", – написала женщина.

Тильда – вторая дочь артистки Instagram / Светлана Лобода

Скриншот

Напомним, ранее певица впервые показала лицо Тильды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода родила вторую дочь в 2018 году в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

В СМИ сообщали, что Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.

Также обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилля используется "для отвода глаз".