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29 января • обновлено в 18:56
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Светлана Ходченкова восхитила подписчиков пикантным фото

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Известная российская актриса Светлана Ходченкова поразила своей завораживающей фотографией.

В своем Instagram-аккаунте Ходченкова показала пикантное фото с занятий по танцам на шесте. На фотоснимке актриса предстала в полусогнутом положении, направив свой интригующий взгляд в камеру.

#dancing @pole_ksu 🖤

Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)

Примечательно, танцы на пилоне, помимо прочего, также зачастую относят и к стриптизу.

Ранее в сети заподозрили Ходченкову в беременности, однако актриса показала фото, из которого последовал ответ.

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