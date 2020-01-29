Светлана Ходченкова восхитила подписчиков пикантным фото

Известная российская актриса Светлана Ходченкова поразила своей завораживающей фотографией.

В своем Instagram-аккаунте Ходченкова показала пикантное фото с занятий по танцам на шесте. На фотоснимке актриса предстала в полусогнутом положении, направив свой интригующий взгляд в камеру.

Примечательно, танцы на пилоне, помимо прочего, также зачастую относят и к стриптизу.

Ранее в сети заподозрили Ходченкову в беременности, однако актриса показала фото, из которого последовал ответ.

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