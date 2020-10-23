Светлана Бондарчук не пришла на похороны бывшей свекрови Скобцевой

22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили Ирину Скобцеву. На траурной церемонии присутствовали многие звездные родственники актрисы, однако среди них не было ее бывшей невестки – Светланы Бондарчук.

Как сообщает издание "СтарХит", Светлана одной из первых принесла соболезнования экс-супругу Федору Бондарчуку и всем родным покойной в соцсетях. Однако о причинах своего отсутствия во время церемонии прощания со Скобцевой не сообщила.

Ирина Скобцева и Светлана Бондарчук starhit.ru

Также отмечается, что нынешняя жена режиссера Паулина Андреева на похоронах не отходила от мужа, морально поддерживая его. Она принимала соболезнования вместе с внуками умершей актрисы Сергеем Бондарчуком и Константином Крюковым.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева на похоронах Ирины Скобцевой mk.ru

Проститься со Скобцевой пришли режиссеры Алексей Учитель и Владимир Меньшов, актеры Игорь Верник, Игорь Угольников, Сергей Гармаш и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в смерти Скобцевой заметили мистику. Актриса умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком, однако с разницей в 26 лет. Звезды советского кино не стало 20 октября 2020-го, а ее любимого – 20 октября 1994-го.