Светлана Бондарчук не пришла на похороны бывшей свекрови Скобцевой

22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве похоронили Ирину Скобцеву. На траурной церемонии присутствовали многие звездные родственники актрисы, однако среди них не было ее бывшей невестки – Светланы Бондарчук.

Как сообщает издание "СтарХит", Светлана одной из первых принесла соболезнования экс-супругу Федору Бондарчуку и всем родным покойной в соцсетях. Однако о причинах своего отсутствия во время церемонии прощания со Скобцевой не сообщила.

Также отмечается, что нынешняя жена режиссера Паулина Андреева на похоронах не отходила от мужа, морально поддерживая его. Она принимала соболезнования вместе с внуками умершей актрисы Сергеем Бондарчуком и Константином Крюковым.

Проститься со Скобцевой пришли режиссеры Алексей Учитель и Владимир Меньшов, актеры Игорь Верник, Игорь Угольников, Сергей Гармаш и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в смерти Скобцевой заметили мистику. Актриса умерла в один день со своим мужем Сергеем Бондарчуком, однако с разницей в 26 лет. Звезды советского кино не стало 20 октября 2020-го, а ее любимого – 20 октября 1994-го.