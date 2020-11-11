Светлакова госпитализировали с коронавирусом: комик в тяжелом состоянии

София Ковнир Люди 20:10, 11.11.2020 Обновлено: 20:22, 11.11.2020

Известный российский шоумен Сергей Светлаков заболел коронавирусом. Его госпитализировали в одну из столичных больниц.

Как стало известно, состояние артиста резко ухудшилось, сообщили в Telegram-канале "Baza".

Так, после краткого обследования врачи решили, что Сергея следует незамедлительно перевести в другую больницу, где условия лечения значительно лучше приспособлены под COVID-19.

На данный момент Светлаков находится в тяжелом состоянии. По словам источников, компьютерная томография показала у него поражение легких.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Пореченков, который стрелял по "киборгам" в "ДНР", заболел коронавирусом. Из-за этого отменяют спектакли с участием артиста.

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