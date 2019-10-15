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16 октября • обновлено в 02:02
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Свершилось! Звезда "Друзей" довела фанатов до безумия всего одним снимком в Instagram

1.1т Читать материал на украинском

50-летняя голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон неожиданно создала аккаунт в Instagram, где опубликовала трогательное фото.

Многочисленных поклонников порадовали присутствием на совместном селфи ее коллеги по одному из самых популярных проектов на ТВ в 1990-х: Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

"Теперь мы друзья и в Instagram. Привет, Instagram", – подписала Энистон под совместным селфи.

Энистон и все друзья

Энистон и все друзья

instagram/jenniferaniston

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Фанаты так долго ждали этого момента, что от восторга чуть не обвалили новосозданный аккаунт актрисы. Меньше, чем за 10 часов на обновления Дженнифер подписались 2,9 млн пользователей, а под совместным снимком друзей поставили отметку "нравится" свыше 5,2 млн человек.

Герои сериала "Друзья" в молодости

Герои сериала "Друзья" в молодости

instagram/courteneycoxofficial

Фанаты чуть не сошли с ума от радости и начали бушевать в комментариях под историческим кадром, поздравляя с созданием аккаунта и воссоединением с публикой.

"О мой Бог!", "Наконец это случилось", "Я так рад, что они все еще рядом с вами", "Эпично! Обожаю вас", "Это лучший вход в Instagram за всю историю", "Рыдаю от счастья", – написали поклонники.

Свершилось! Звезда "Друзей" довела фанатов до безумия всего одним снимком в Instagram
Свершилось! Звезда "Друзей" довела фанатов до безумия всего одним снимком в Instagram
Свершилось! Звезда "Друзей" довела фанатов до безумия всего одним снимком в Instagram
Героини сериала "Друзья" - Кудроу, Кокс и Энистон

Героини сериала "Друзья" - Кудроу, Кокс и Энистон

instagram/courteneycoxofficial

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года исполнилось 25 лет с момента выхода первого эпизода сериала "Друзья. Компания Google добавила в поисковый сервис пасхалки, посвященные героям.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Дженнифер Энистон Кортни Кокс Лиза Кудроу Мэтт Леблан Мэттью Перри Дэвид Швиммер
Теги
Instagram сериал Друзья/Friens фотографии
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