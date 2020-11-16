Свекор устроил "ревизию" в доме невестки-блогерши: матерное видео стало вирусным в сети

Свекор украинского блогера Виктории Нимец наведался в дом, где она живет с его сыном и провел "ревизию" в нем. Он показал разбросанный по всему жилью мусор, грязное белье и даже фекалии.

Так, на протяжении всего видео мужчина эмоционально и красочно комментировал увиденное, использовав в своей речи нецензурную брань. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и стал вирусным (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот в таких условиях живет моя невестка, красавица на весь мир. Победительница х*й знает чего... В таком г*вне, беспорядке. Это пи*дец..." – заявил мужчина.

Отметим, что Нимец уже отреагировала на видео, назвав реакцию сети "буллингом".

Виктория Нимец – блогер из Ужгорода, в 2014 году удостоилась награды Miss Supranational Ukraine. На ее страницу в Instagram подписаны более 24 тысяч человек.

На видео присутствует много нецензурной лексики (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская блогерша Анна Алхим рассказала о своих заработках и пластических операциях.