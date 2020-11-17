Свекор показал, в какой грязи живет его невестка-блогерша: в сети разгорелись споры из-за вирусного видео

В сети разгорелись споры вокруг вирусного видео, которое снял свекр украинской блогерши Виктории Нимец и показал, как на самом деле живет звезда сети.

Так, комментируя инцидент, многие раскритиковали девушку и поддержали позицию ее свекра, в то время, как другие осудили мужчину за вторжение в бытовую жизнь молодой семьи. Свое мнение они написали в Facebook.

Большинство пользователей сети отметили, что девушка в своем блоге, описывая собственную жизнь, обманывает своих фолловеров и устраивает "дешевую показуху".

"Разве у кого-то еще есть сомнения, что жизнь отфотошопленная, выложенная в инсте и реальная – две большие разницы. Так и живут: на фото красота, а в жизни – багнюка", – высказались пользователи.

"В этом же суть показательных блогерш! На картинке одно, в жизни – другое. Имея деньги, можно же нанять кого-то, кто раз в неделю будет убирать. Тихий ужас, она закончит возле мусорного бака", – добавили другие.

Нашлись и те, кто раскритиковал самого мужчину – автора вирусного ролика. По мнению некоторых пользователей сети, он не имеет права лезть в личную жизнь своего сына и невестки, и уж тем более показывать ее публике. Также его осудили за огромное количество ненормативной лексики в видео.

Кроме этого, в сети подчеркнули, что если сын автора видео до сих пор живет со своей молодой женой-блогершей, значит его устраивает такое положение вещей.

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