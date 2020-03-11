Свадьба внучки Елизаветы II оказалась под угрозой срыва: что случилось

Свадьба внучки королевы Великобритании Елизаветы II Принцессы Беатрис оказалась под угрозой срыва из-а коронавируса. Так, торжество должно состояться 29 мая 2020 года.

Принцесса Беатрис станет женой итальянского миллиардера Эдоардо Мапелли-Моцци. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Daily Mail

Родственники 37-летнего жениха родом из Ломбардии, а этот итальянский регион был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса.

"Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то, что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что Беатрис и Эдоардо собираются пожениться, появилась еще в апреле 2019 года. Тогда инсайдеры рассказали, что они были невероятно счастливы и открыто говорили о браке.

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