Свадьба Собчак с Богомоловым вызвала православный скандал в РФ: все подробности

Национал-консервативное движение России подало в Генпрокуратуру РФ заявление против Ксении Собчак. Ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Главной причиной иска стал скандальный перформанс Ксении Собчак, который она устроила на свадьбе, исполнив эротический танец на сцене в очень откровенном наряде. В "НКД" акцентировали внимание на том, что во время этого выступления "нагло и бессовестно попирались" христианские ценности в целом, и религиозные символы в частности.

Свадьба Собчак и Богомолова

На фоне этого новая волна возмущения поднялась и в связи с венчанием Собчак и Богомолова в храме. Кроме того, что официально ранее разведенным христианам запрещено повторно венчаться, теперь Собчак обвиняют и в том, что она намеренно обманула служителей церкви, "представившись нравственным человеком".

"Г-н Легойда сказал: "Вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством Венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь". Увы, мы видим нечто совершенно обратное", – пишет российский телеграм-канал "Православная политика".

Свадьба Собчак и Богомолова

"И как не вспомнить слова недавнего церковного документа: "Таинство Брака не может быть совершено над человеком, отрицающим основополагающие истины христианской веры и нравственности". Мы, конечно, не знаем, что наговорила и подписала Ксения Анатольевна перед венчанием, но теперь налицо обман", – подводится итог в громком заявлении.

Все подробности о свадьбе Собчак и Богомолова читайте здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Также узнайте историю любви Собчак и Богомолова. Отметим, что их познакомил бывший муж телеведущей Максим Виторган.

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