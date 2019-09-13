Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, показала "обручальные" браслеты.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "К + К = Любовь" — написано на украшениях, которые надели на руки влюбленные.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: style.nv.ua

Собчак и Богомолов надели особенные браслеты Фото из Instagram

Можно заметить, что на фото на Собчак белый наряд с длинными рукавами. Возможно, Ксения и Константин решили обменяться клятвами утром, пока не пришли гости. Влюбленные уже расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетаний, затем уехали на катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас" на венчание в храме (чтобы просмотреть прямую трансляцию со свадьбы, доскролльте новость до конца).

Затем Собчак и Богомолов должны отправится отмечать важное событие в кафе "Баско", что в "Петровском пассаже". Однако недавно Telegram-канал "Super.ru" сообщил, что Собчак и Богомолов перенесли свадьбу на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре.

Отметим, что Ксения выйдет замуж за Константина в платье от BoscoCeremony. Богомолов же будет жениться в черном костюме и черной рубашке в цветочек. Также добавим, что режиссер похудел на 18 кг перед торжественным событием.

Свадебное платье Ксении Собчак Фото из Instagram

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото из Telegram

На свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд. Так, среди них числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Федор Бондарчук с женой Фото: allwomens.ru

Рената Литвинова Фото: ponominalu.ru

Земфира Фото: rtvi.com

Получили приглашения бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Ксении — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Кроме того, актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады.

Сергей Шнуров и Матильда Фото: cosmo.ru

Игорь Верник Фото: iz.ru

Также в сеть попал виш-лист подарков, которые пара хотела бы получить. Отметим, что Собчак и Богомолов очень были бы рады иметь пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца за 10 тысяч, диван, комод и другие вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Собчак с Богомоловым. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Также узнайте историю любви Собчак и Богомолова. Отметим, что их познакомил бывший муж телеведущей Максим Виторган.

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