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13 сентября • обновлено в 12:24
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Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

8.6т Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая в пятницу, 13 сентября, выходит замуж за режиссера Константина Богомолова, показала "обручальные" браслеты.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. "К + К = Любовь" — написано на украшениях, которые надели на руки влюбленные.

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: style.nv.ua

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Собчак и Богомолов надели особенные браслеты

Фото из Instagram

Можно заметить, что на фото на Собчак белый наряд с длинными рукавами. Возможно, Ксения и Константин решили обменяться клятвами утром, пока не пришли гости. Влюбленные уже расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетаний, затем уехали на катафалке с надписью "пока смерть не разлучит нас" на венчание в храме (чтобы просмотреть прямую трансляцию со свадьбы, доскролльте новость до конца).

Затем Собчак и Богомолов должны отправится отмечать важное событие в кафе "Баско", что в "Петровском пассаже". Однако недавно Telegram-канал "Super.ru" сообщил, что Собчак и Богомолов перенесли свадьбу на территорию Музея Москвы на Зубовском Бульваре.

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Отметим, что Ксения выйдет замуж за Константина в платье от BoscoCeremony. Богомолов же будет жениться в черном костюме и черной рубашке в цветочек. Также добавим, что режиссер похудел на 18 кг перед торжественным событием.

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Свадебное платье Ксении Собчак

Фото из Instagram

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото из Telegram

На свадьбу Богомолов и Собчак пригласили 300 гостей, среди которых много звезд. Так, среди них числятся режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст с женой Софьей. Также на свадьбу позвали актрису Ренату Литвинову с певицей Земфирой.

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Федор Бондарчук с женой

Фото: allwomens.ru

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Рената Литвинова

Фото: ponominalu.ru

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Земфира

Фото: rtvi.com

Получили приглашения бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Ксении — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Кроме того, актер Игорь Верник будет вести свадьбу в качестве тамады.

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Сергей Шнуров и Матильда

Фото: cosmo.ru

Свадьба Собчак и Богомолова: фото, видео и все подробности

Игорь Верник

Фото: iz.ru

Также в сеть попал виш-лист подарков, которые пара хотела бы получить. Отметим, что Собчак и Богомолов очень были бы рады иметь пять халатов известных брендов стоимостью от 14 до 35 тысяч рублей, полотенца за 10 тысяч, диван, комод и другие вещи.

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
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