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Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару

7.7тЧитать материал на украинском

В четверг, 23 мая, состоится свадьба рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Звезды украинского шоубиза поздравили музыкантов в социальных сетях.

Кроме того, в честь свадьбы рэпер выпустил клип на песню "Константа", в котором трогательно признался в любви Каменских.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Апостроф.Лайм

Новости
Свадьба Потапа и Каменских: как развивались отношения звездной пары
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару

"С днем вашего счастья", "Наконецто!", - пишут в сети.

Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару
Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару

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Персоны
Настя Каменских (NK)"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)
Место
УкраинаКиев
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