Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару

В четверг, 23 мая, состоится свадьба рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Звезды украинского шоубиза поздравили музыкантов в социальных сетях.
Кроме того, в честь свадьбы рэпер выпустил клип на песню "Константа", в котором трогательно признался в любви Каменских.
Потап и Настя Каменских
Апостроф.Лайм
"С днем вашего счастья", "Наконецто!", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая запланирована на 23 мая.
Каменских и Потапа уже начали массово поздравлять в сети с грядущей свадьбой.
На церемонии 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая может стать свидетельницей.
Певица прокомментировала слухи о свадьбе, уклончиво заявив, что она оберегает свою частную жизнь, о чем она неоднократно говорила во многих официальных интервью.
Менеджер Каменских, в свою очередь, заверил, что артисты сделают заявление, если будет повод, а пока информация о свадьбе – просто слухи.
Позже Каменских поделилась планами на лето, однако поклонники были возмущены, что она ничего не сказала о свадьбе.
Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.