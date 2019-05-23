Свадьба Потапа и Каменских: как звезды шоубиза поздравили пару

В четверг, 23 мая, состоится свадьба рэпера Потапа и певицы Насти Каменских. Звезды украинского шоубиза поздравили музыкантов в социальных сетях.

Кроме того, в честь свадьбы рэпер выпустил клип на песню "Константа", в котором трогательно признался в любви Каменских.

Потап и Настя Каменских Апостроф.Лайм

"С днем вашего счастья", "Наконецто!", - пишут в сети.

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