Свадьба Потапа и Каменских: как развивались отношения звездной пары

Поп-дива Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап), которые наконец-то женятся 23 мая, прошли долгий и сложный путь.
Поклонники уже давно предсказывали, что рано или поздно они будут вместе, хотя парочка всячески скрывала свои чувства на публике. OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.
Свадьба Каменских и Потапенко
Instagram@potupinastyaf
Настя Каменских и Алексей Потапенко
Instagram@kamenskux
Музыканты познакомились в далеком 2006 году. Потап искал вокалистку, которая исполняла бы ему припевы. И однажды друзья посоветовали связаться с Настей, которая согласилась на такой шаг. Потапенко увидел в артистке большой потенциал и предложил создать проект "Потап и Настя".
"Потап и Настя" (начало совместной деятельности)
novafisha
Первый совместный трек "Без любви" стал настоящим хитом, чего сами музыканты даже и не ожидали. Их начали приглашать на масштабные мероприятия. Уже в 2007 году парочка победила на III Всероссийском конкурсе "Пять звезд" и получила право исполнить гимн Олимпиады 2014 года.
Видео: "Потап и Настя" - "Без любви"
В 2008 году "Потап и Настя" выпустили дебютную пластинку "Не пара", покорив слушателей по всему постоветскому пространству. Хиты из альбома были во всех музыкальных чартах, их слушали все, начиная с 8 лет. Дуэт был настолько популярным, что порой давал по несколько концертов в день.
Клип: "Потап и Настя" - "Не пара"
Потапенко был женат на продюсере Ирине Горовой, которая родила ему сына. Их отношения были у всех на виду и вроде ничего не предвещало беды. Пока в 2013 году в сеть не слили снимки с Кубы, на которых два человека, которые были очень похожи на Каменских и Потапенко, целовались на пляже. Горовая тогда отреагировала мягко, заявив, что больше удивилась бы, если Алексей целовался с парнем.
Алексей Потапенко с сыном
Instagram@potupinastyaf
Алексей Потапенко и Ирина Горовая
Starlife
Каменских тогда рассказывала журналистам, что действительно ездила на курорт. Правда она отвечала, что делала это одна, потому что любит одиночество, к тому же, в отпуске работала над новой песней. Как бы там ни было, брак Потапенко развалился в 2014 году, а Настю на публике видели исключительно с ним, и ни с кем больше.
Репортаж 2013 года о романе Каменских и Потапа
До 2016 года "Потап и Настя" активно выступали вместе. Они выпустили успешные пластинки: "Не люби мне мозги", "Все пучком", "Щит и мяч", песни из которых неоднократно становились летними хитами. Тогда же они поехали в большой всемирный тур "Золотые киты" к юбилею создания дуэта.
Видео: "Потап и Настя" - "Чумачечая весна"
Но уже в 2017 году парочка шокировала поклонников заявлением о приостановке совместной деятельности. Они начали сольную карьеру, как ПТП и NK.
Видео: "Потап и Настя" объявили о перерыве в совместной деятельности
Слухи, догадки об отношениях
Настя признавалась, что отношения с Потапом в группе были очень напряженными. Они много ссорились, не находили компромисса. Чем больше становился успех, тем тяжелее было работать вместе. Хотя в одном из последних интервью Каменских рассказала, что именно союз с Потапенко дал ей колоссальный опыт в карьере.
Видео: Настя Каменских призналась о ссорах и опыте с Потапом
Информация об их романе ходит в сети давно, но в 2017 году об этом стали говорить чаще. Каменских и Потап неоднократно посещали одни и те же курорты одновременно. Например в сентябре 2018 года они похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию. Хотя все снимки публиковали отдельно друг от друга.
Отдых в Италии - Настя Каменских
Отдых в Италии - Алексей Потапенко
Настя и Потап с зеленой бородой
Instagram@potupinastyaf
Несколько раз поклонники замечали на пальце Насти кольцо, которое принимали за обручальное. Фанаты даже предполагали, что парочка отправилась в США, чтобы тайно пожениться.
Настя Каменских с кольцом на пальце
Instagram@kamenskux
Настя Каменских тщательно скрывала свои отношения, чем только подогревала интерес публики. В 2019 году она сказала, что не может ничего говорить про Потапа, а еще в шутку намекнула на связь с секс-символом украинской эстрады Олегом Винником.
Также поклонники неоднократно подозревали артистку в беременности, хотя сама она заявляла, что никогда в жизни не рожала. А позже "бальзам на душу" фанатам пролила признанием, что хочет детей и обязательно добьется своей цели.
Видео: Настя Каменских призналась, что хочет детей
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года появилась информация, что артисты готовятся к свадьбе, которая запланирована на 23 мая. Каменских и Потапа уже начали массово поздравлять в сети.
На церемонии 23 мая будет присутствовать бывшая жена Потапа Ирина Горовая.
Позже Каменских поделилась планами на лето, однако поклонники были возмущены, что она ничего не сказала о свадьбе.
23 мая Потам подтвердил, что женится на Каменских. Он опубликовал милое видео с признаниями Насте.
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