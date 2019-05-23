Свадьба Потапа и Каменских: как развивались отношения звездной пары

Поп-дива Настя Каменских (NK) и рэпер Алексей Потапенко (Потап), которые наконец-то женятся 23 мая, прошли долгий и сложный путь.

Поклонники уже давно предсказывали, что рано или поздно они будут вместе, хотя парочка всячески скрывала свои чувства на публике. OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания харизматичного дуэта.

Свадьба Каменских и Потапенко Instagram@potupinastyaf

Настя Каменских и Алексей Потапенко Instagram@kamenskux

Музыканты познакомились в далеком 2006 году. Потап искал вокалистку, которая исполняла бы ему припевы. И однажды друзья посоветовали связаться с Настей, которая согласилась на такой шаг. Потапенко увидел в артистке большой потенциал и предложил создать проект "Потап и Настя".

"Потап и Настя" (начало совместной деятельности) novafisha

Первый совместный трек "Без любви" стал настоящим хитом, чего сами музыканты даже и не ожидали. Их начали приглашать на масштабные мероприятия. Уже в 2007 году парочка победила на III Всероссийском конкурсе "Пять звезд" и получила право исполнить гимн Олимпиады 2014 года.

Видео: "Потап и Настя" - "Без любви"

В 2008 году "Потап и Настя" выпустили дебютную пластинку "Не пара", покорив слушателей по всему постоветскому пространству. Хиты из альбома были во всех музыкальных чартах, их слушали все, начиная с 8 лет. Дуэт был настолько популярным, что порой давал по несколько концертов в день.

Клип: "Потап и Настя" - "Не пара"

Потапенко был женат на продюсере Ирине Горовой, которая родила ему сына. Их отношения были у всех на виду и вроде ничего не предвещало беды. Пока в 2013 году в сеть не слили снимки с Кубы, на которых два человека, которые были очень похожи на Каменских и Потапенко, целовались на пляже. Горовая тогда отреагировала мягко, заявив, что больше удивилась бы, если Алексей целовался с парнем.

Алексей Потапенко с сыном Instagram@potupinastyaf

Алексей Потапенко и Ирина Горовая Starlife

Каменских тогда рассказывала журналистам, что действительно ездила на курорт. Правда она отвечала, что делала это одна, потому что любит одиночество, к тому же, в отпуске работала над новой песней. Как бы там ни было, брак Потапенко развалился в 2014 году, а Настю на публике видели исключительно с ним, и ни с кем больше.

Репортаж 2013 года о романе Каменских и Потапа

До 2016 года "Потап и Настя" активно выступали вместе. Они выпустили успешные пластинки: "Не люби мне мозги", "Все пучком", "Щит и мяч", песни из которых неоднократно становились летними хитами. Тогда же они поехали в большой всемирный тур "Золотые киты" к юбилею создания дуэта.

Видео: "Потап и Настя" - "Чумачечая весна"

Но уже в 2017 году парочка шокировала поклонников заявлением о приостановке совместной деятельности. Они начали сольную карьеру, как ПТП и NK.

Видео: "Потап и Настя" объявили о перерыве в совместной деятельности

Слухи, догадки об отношениях

Настя признавалась, что отношения с Потапом в группе были очень напряженными. Они много ссорились, не находили компромисса. Чем больше становился успех, тем тяжелее было работать вместе. Хотя в одном из последних интервью Каменских рассказала, что именно союз с Потапенко дал ей колоссальный опыт в карьере.

Видео: Настя Каменских призналась о ссорах и опыте с Потапом

Информация об их романе ходит в сети давно, но в 2017 году об этом стали говорить чаще. Каменских и Потап неоднократно посещали одни и те же курорты одновременно. Например в сентябре 2018 года они похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию. Хотя все снимки публиковали отдельно друг от друга.

Отдых в Италии - Настя Каменских

Отдых в Италии - Алексей Потапенко

Настя и Потап с зеленой бородой Instagram@potupinastyaf

Несколько раз поклонники замечали на пальце Насти кольцо, которое принимали за обручальное. Фанаты даже предполагали, что парочка отправилась в США, чтобы тайно пожениться.

Настя Каменских с кольцом на пальце Instagram@kamenskux

Настя Каменских тщательно скрывала свои отношения, чем только подогревала интерес публики. В 2019 году она сказала, что не может ничего говорить про Потапа, а еще в шутку намекнула на связь с секс-символом украинской эстрады Олегом Винником.

Также поклонники неоднократно подозревали артистку в беременности, хотя сама она заявляла, что никогда в жизни не рожала. А позже "бальзам на душу" фанатам пролила признанием, что хочет детей и обязательно добьется своей цели.

Видео: Настя Каменских призналась, что хочет детей

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!