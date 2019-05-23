Свадьба Каменских и Потапа: появилась онлайн-трансляция торжества

Украинская певица Оля Полякова пришла насвадьбу Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).
Артистка начала онлайн-трансляцию с долгожданного мероприятия в YouTube, чтобы показать поклонникам.
Свадьба Потапа и Каменских
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Смотрите онлайн-трансляция Оли Поляковой со свадьбы Каменских и Потапа.
Полякова прошлась по ресторану и показала, кто из гостей присутствует на мероприятии. Тина Кароль оказалась среди звезд. Она пожелала молодоженам счастья.
Тина Кароль
Надя Дорофеева
Оля Полякова, Алексей Потапенко и Настя Каменских
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.
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