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Свадьба Каменских и Потапа: появилась онлайн-трансляция торжества

5.9тЧитать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова пришла насвадьбу Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

Артистка начала онлайн-трансляцию с долгожданного мероприятия в YouTube, чтобы показать поклонникам.

Свадьба Потапа и Каменских

Свадьба Потапа и Каменских

скриншот

Смотрите онлайн-трансляция Оли Поляковой со свадьбы Каменских и Потапа.

Полякова прошлась по ресторану и показала, кто из гостей присутствует на мероприятии. Тина Кароль оказалась среди звезд. Она пожелала молодоженам счастья.

Тина Кароль

Тина Кароль

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Оля Полякова, Алексей Потапенко и Настя Каменских

Оля Полякова, Алексей Потапенко и Настя Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)Оля ПоляковаТина Кароль
Место
Украина
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