Свадьба Каменских и Потапа: появилась онлайн-трансляция торжества

Украинская певица Оля Полякова пришла насвадьбу Алексея Потапенко (Потап) и Насти Каменских (NK).

Артистка начала онлайн-трансляцию с долгожданного мероприятия в YouTube, чтобы показать поклонникам.

Свадьба Потапа и Каменских скриншот

Смотрите онлайн-трансляция Оли Поляковой со свадьбы Каменских и Потапа.

Полякова прошлась по ресторану и показала, кто из гостей присутствует на мероприятии. Тина Кароль оказалась среди звезд. Она пожелала молодоженам счастья.

Тина Кароль

Надя Дорофеева

Оля Полякова, Алексей Потапенко и Настя Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Читайте в нашем материале, как развивались отношения Каменских и Потапа с момента основания дуэта.

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