Супруга погибшего в ДТП с участием Ефремова хотела развестись с мужем за неделю до его смерти

Супруга погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова Сергея Захарова подала заявление на развод за неделю до трагедии. Так, пара была в браке с 1993 года.

Как указала Маргарита, она не проживала вместе с Сергеем с 1994 года. Об этом стало известно из копии искового заявления о расторжении брака, предоставленной "РЕН ТВ".

Как отметила супруга Захарова, у них пропало чувство любви и брачные отношения прекратились еще с июня 2018 года.

Заявление о расторжении брака "Известия"

Заявление на развод с Сергеем Захаровым "Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов может занять солидную должность в белгородской колонии, где он будет отбывать наказание.