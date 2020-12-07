Супруга погибшего в ДТП с участием Ефремова хотела развестись с мужем за неделю до его смерти

София Ковнир Люди 20:35, 7.12.2020

Супруга погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова Сергея Захарова подала заявление на развод за неделю до трагедии. Так, пара была в браке с 1993 года.

Как указала Маргарита, она не проживала вместе с Сергеем с 1994 года. Об этом стало известно из копии искового заявления о расторжении брака, предоставленной "РЕН ТВ".

Как отметила супруга Захарова, у них пропало чувство любви и брачные отношения прекратились еще с июня 2018 года.

Заявление о расторжении брака
"Известия"
Заявление на развод с Сергеем Захаровым
"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов может занять солидную должность в белгородской колонии, где он будет отбывать наказание.

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