Супруга погибшего в ДТП с участием Ефремова хотела развестись с мужем за неделю до его смерти
Супруга погибшего в ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова Сергея Захарова подала заявление на развод за неделю до трагедии. Так, пара была в браке с 1993 года.
Как указала Маргарита, она не проживала вместе с Сергеем с 1994 года. Об этом стало известно из копии искового заявления о расторжении брака, предоставленной "РЕН ТВ".
Как отметила супруга Захарова, у них пропало чувство любви и брачные отношения прекратились еще с июня 2018 года.
Так, заявление было подано 27 мая этого года. А уже 8 июня произошло то самое страшное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима. Однако позже артисту смягчили приговор до 7,5 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов может занять солидную должность в белгородской колонии, где он будет отбывать наказание.