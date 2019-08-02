Суперзвезде из России запретили въезд в Украину

Популярному российскому певцу Егору Криду запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. Артист неоднократно давал концерты в аннексированном Россией Крыму начиная с 2015-го.

Последние его концерты на полуострове состоялись в июле 2019 года. Об этом сообщает 112.ua.

Егор Крид Glamour.ru

"В отношении запрашиваемого вами гражданина Российской Федерации. сообщаем, что в феврале 2016 года принято решение о запрете въезда ему на территорию Украины сроком на 5 лет", — отметилив ведомстве.

В марте 2016 года Егор Крид прилетел в Украину из Санкт-Петербурга (РФ), однако получил отказ в пересечении границы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на российском телеканале ТНТ выпустили тизер нового шоу "Холостяк", в котором оскорбили известного российского рэпера Егора Крида. Ролик быстро удалили из сети, но артист сохранил его и опубликовал на своей странице в Instagram.

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