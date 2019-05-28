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"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото

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Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото.

Она перевоплотилась в сексуальную женщину-супергероя в соответствующем откровенном наряде, а результатом поделилась на своей странице в Instagram.

Как выяснилось, такая фотосессия была не с проста: Никитюк рекламировала розыгрыш MEGOGO на годовую подписку. Для этого поклонникам посоветовала отметить друзей-киноманов, написать название фильма. А победителя пообещала объявить 29 мая в 18:00.

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Народна мудрість каже: "немає передплати краще, ніж та, що дісталась тобі на халяву". Саме тому, ми з MEGOGO розігруємо серед вас річну передплату "Максимальна". Як її отримати? - помічайте у коментарях 2 друзів-кіноманів - напишіть назву свого улюбленого фільму! Переможця оберу завтра в 18.00😘 P.S. І ще трошки цукру: "Максимальна" передплата на MEGOGO відкриє вам доступ до більше ніж 200 ТБ-каналів, 12 000 фільмів, класних серіалів, мультфільмів та шоу @megogo_ua #megogo

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Как выяснилось, среди поклонников Никитюк было очень много киноманов. В комментариях массово начали писать названия фильмов, которые им бы хотелось посмотреть. Но обошлось и не без восторженных стикеров по поводу наряда звезды.

"Вау", "Леся – огонь", " Суперженщина", "Как актриса из Hollywood. Не узнала сразу", – написали поклонники в комментариях.

"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото
"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото
"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото
"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото
"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото
"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram@lesia_nikituk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесфотосессия
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