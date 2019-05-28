"Суперженщина": Никитюк вызвала ажиотаж пикантным фото

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху?" на Новом канале Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото.
Она перевоплотилась в сексуальную женщину-супергероя в соответствующем откровенном наряде, а результатом поделилась на своей странице в Instagram.
Как выяснилось, такая фотосессия была не с проста: Никитюк рекламировала розыгрыш MEGOGO на годовую подписку. Для этого поклонникам посоветовала отметить друзей-киноманов, написать название фильма. А победителя пообещала объявить 29 мая в 18:00.
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Как выяснилось, среди поклонников Никитюк было очень много киноманов. В комментариях массово начали писать названия фильмов, которые им бы хотелось посмотреть. Но обошлось и не без восторженных стикеров по поводу наряда звезды.
"Вау", "Леся – огонь", " Суперженщина", "Как актриса из Hollywood. Не узнала сразу", – написали поклонники в комментариях.
Леся Никитюк
Instagram@lesia_nikituk
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.
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