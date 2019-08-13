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Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото

1.6т Читать материал на украинском

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, вернулась к себе на родину в Кропивницкий и позагорала топлес на пляже.

Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram, заведя поклонников обнаженным телом.

"Оставайся собой. Лето в Украине. Последние дни праздников перед сумасшествием", – подписала обнаженная селебрити, прикрывая грудь рукой и волосами.

Алина Байкова

Алина Байкова

instagram /alina_baikova

Поклонники были в восторге от откровенного снимка на фоне водоема. В комментариях позавидовали ее худобе, а также восхитились, что знаменитость такого уровня может позволить себе просто так прийти на обычную речку позагорать.

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"Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с ДиКаприо, просто лежит на речке в Кировограде (сейчас Кропивницкий. - Ред. ) и отдыхает", "Тоже хочу быть худенькой", "Такая красота доказывает, что в Украине не только красивая природа для отдыха, а и самые красивые девушки", – ответили пользователи.

Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото
Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото
Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото
Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото

Like mother like daughter

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Байкова порадовала поклонников откровенными снимками в ярком купальнике.

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Персона
Алина Байкова
Место
Украина Кропивницкий
Тег
шоу-бизнес
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