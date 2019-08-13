Супермодель мирового уровня засветилась топлес на пляже в Украине: горячее фото

Всемирно известная украинская супермодель Алина Байкова, звезда модных показов в США, вернулась к себе на родину в Кропивницкий и позагорала топлес на пляже.

Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram, заведя поклонников обнаженным телом.

"Оставайся собой. Лето в Украине. Последние дни праздников перед сумасшествием", – подписала обнаженная селебрити, прикрывая грудь рукой и волосами.

Алина Байкова instagram /alina_baikova

Поклонники были в восторге от откровенного снимка на фоне водоема. В комментариях позавидовали ее худобе, а также восхитились, что знаменитость такого уровня может позволить себе просто так прийти на обычную речку позагорать.

"Это так необычно! Девушка-стиль, селебрити, которая тусит с ДиКаприо, просто лежит на речке в Кировограде (сейчас Кропивницкий. - Ред. ) и отдыхает", "Тоже хочу быть худенькой", "Такая красота доказывает, что в Украине не только красивая природа для отдыха, а и самые красивые девушки", – ответили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, зимой Байкова порадовала поклонников откровенными снимками в ярком купальнике.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!