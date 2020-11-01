Супергерои, зомби и "Труп невесты": какой образ выбрали звезды на Хэллоуин. Фото

В ночь с 31 октября на 1 ноября прошел один из самых страшных праздников в году – Хэллоуин. В этот день принято наряжаться в жуткие костюмы и отправляться на вечеринки.

Не прошли мимо праздника голливудские и украинские знаменитости, которые похвастались своими устрашающими образами в социальных сетях.

OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы звезд, которые они воплотили в жизнь на Хэллоуин 2020.

Так, например, голливудские актрисы Тори Спеллинг, Кейт Бекинсейл, Хилари Томас, Деми Ловато, модели Криси Тайген, Белла и Джиджи Хадид, Кайли Дженнер перевоплотились в супергероев и персонажей из популярных кинофильмов.

Тори Спеллинг.

Кейт Бекинсейл.

Деми Ловато.

Хилари Томас с семьей.

Кайли Дженнер с подругами.

Белла Хадид с бойфрендом.

Джиджи Хадид.

Криси Тайген.

Знаменитости Сиара, Карди Би, Кристина Агилера выбрали на Хэллоуин образы мистических существ.

Кристина Агилера.

Сиара.

Карди Би.

Insta-дива Ким Кардашьян с детьми перевоплотились в семейство тигровых в соответствующих костюмах.

Ким Кардашьян с семьей.

Актриса Кортни Кокс выбрала самый страшный для нее образ – костюм с челкой, а сзади нее ей режет волосы смерть.

Кортни Кокс.

Рита Ора перевоплотилась в американского певца Post Malone.

Рита Ора.

А вот Холли Берри и Ольга Куриленко появились на Хэллоуин в образах мексиканского скелета и ведьмочки.

Холли Берри.

Ольга Куриленко.

Украинские звезды тоже порадовали своих поклонников не менее эффектными образами на Хэллоуин 2020.

Так, к примеру, солистка группы KAZKA очаровала пользователей сети мистическим, но в то же время гламурным образом для вечеринки.

Солистка группы KAZKA.

Певица Мишель Андраде появилась перед фанатами в образе бунтарки с побитым лицом.

Мишель Андраде.

Дизайнер Андре Тан облачился в образ известного модельера Карла Лагерфельда.

Андре Тан.

Актер и экс-участник "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк выбрал образ зомби на Хэллоуин 2020.

Тарас Цимбалюк.

Артистка Ирина Билык порадовала поклонников ярким образом ведьмы.

Ирина Билык.

Alina Pash предстала в образе гадалки и опубликовала мистическое фото в Instagram.

Alina Pash.

Звездная пара Потап и Каменских выбрали эффектные костюмы на Хэллоуин: рэпер переоделся в графа Дракулу, а певица появилась в образе мертвой мексиканской невесты.

Потап и Настя Каменских.

Ведущая Леся Никитюк очаровала фанатов сексуальным образом ведьмочки на Хэллоуин 2020.

Леся Никитюк.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Настя Каменских обнажила сексуальное тело и покорила фанатов