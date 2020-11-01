Супергерои, зомби и "Труп невесты": какой образ выбрали звезды на Хэллоуин. Фото
В ночь с 31 октября на 1 ноября прошел один из самых страшных праздников в году – Хэллоуин. В этот день принято наряжаться в жуткие костюмы и отправляться на вечеринки.
Не прошли мимо праздника голливудские и украинские знаменитости, которые похвастались своими устрашающими образами в социальных сетях.
OBOZREVATEL собрал самые лучшие образы звезд, которые они воплотили в жизнь на Хэллоуин 2020.
Так, например, голливудские актрисы Тори Спеллинг, Кейт Бекинсейл, Хилари Томас, Деми Ловато, модели Криси Тайген, Белла и Джиджи Хадид, Кайли Дженнер перевоплотились в супергероев и персонажей из популярных кинофильмов.
Знаменитости Сиара, Карди Би, Кристина Агилера выбрали на Хэллоуин образы мистических существ.
Insta-дива Ким Кардашьян с детьми перевоплотились в семейство тигровых в соответствующих костюмах.
Актриса Кортни Кокс выбрала самый страшный для нее образ – костюм с челкой, а сзади нее ей режет волосы смерть.
Рита Ора перевоплотилась в американского певца Post Malone.
А вот Холли Берри и Ольга Куриленко появились на Хэллоуин в образах мексиканского скелета и ведьмочки.
Украинские звезды тоже порадовали своих поклонников не менее эффектными образами на Хэллоуин 2020.
Так, к примеру, солистка группы KAZKA очаровала пользователей сети мистическим, но в то же время гламурным образом для вечеринки.
Певица Мишель Андраде появилась перед фанатами в образе бунтарки с побитым лицом.
Дизайнер Андре Тан облачился в образ известного модельера Карла Лагерфельда.
Актер и экс-участник "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк выбрал образ зомби на Хэллоуин 2020.
Артистка Ирина Билык порадовала поклонников ярким образом ведьмы.
Alina Pash предстала в образе гадалки и опубликовала мистическое фото в Instagram.
Звездная пара Потап и Каменских выбрали эффектные костюмы на Хэллоуин: рэпер переоделся в графа Дракулу, а певица появилась в образе мертвой мексиканской невесты.
Ведущая Леся Никитюк очаровала фанатов сексуальным образом ведьмочки на Хэллоуин 2020.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Настя Каменских обнажила сексуальное тело и покорила фанатов