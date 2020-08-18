Суперфиналист "Голос країни" чуть не погиб на съемках клипа: в сети опубликовано видео

Украинский певец, суперфиналист проекта “Голос країни” на канале "1+1" Сергей Асафатов (АСАФАТОV) чуть не погиб на съемках клипа.

Так, 18 августа состоялась официальная премьера дебютного видеоклипа Асафатова на песню “Море”. Съемки проходили в аэропорту "Борисполь" на взлетно-посадочной полосе. Артисту пришлось прокатиться на спортивном мотоцикле, что чуть не обернулось трагедией. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба певца (смотрите видео в конце новости).

"Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от идущего на посадку самолета. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня и я потерял управление. Все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. В следующий миг я увидел, как ко мне мчатся перепуганные операторы", – рассказал АСАФАТОV.

Финалист "Голос країни" чуть не разбился на съемках клипа YouTube (скриншот видео)

Кадр из клипа Сергея Асафатова YouTube (скриншот видео)

Режиссером клипа выступил Виктор Скуратовский. Над композицией работал один из самых известных продюсеров Украины Виталий Телезин, на счету которого записи таких знаменитых исполнителей, как “Океан Ельзи”, “Ляпис Трубецкой”, “Друга Ріка”, Земфира и другие.

Сергей Асафатов на "Голос країни" "КП в Украине"

Отметим, Сергей Асафатов занимается музыкой с раннего детства, играет на многих музыкальных инструментах и сам пишет музыку. В 2020 году он участвовал в телевизионном шоу “Голос країни”, где выступал в команде MONATIK. На проекте Асафатов дошел до суперфинала, где уступил победу певцу Роману Сасанчину.

Смотрите видео финального выступления Сергея Асафатова на проекте "Голос країни-10":

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