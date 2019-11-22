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22 ноября • обновлено в 14:14
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Суперфинал "Танців з зірками": кто победит на проекте

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В воскресенье, 24 ноября, состоится суперфинал "Танців з зірками", после которого станут известны имена победителей проекта.

Последний прямой эфир запомнится жесткой женской борьбой и феерическими постановками. Сюрпризом вечера станут выступления специально приглашенных популярных артистов, имена которых пока держатся в тайне. OBOZREVATEL будет следить за финалом и расскажет все подробности.

Суперфинал "Танців з зірками": кто победит на проекте

Фото: 1plus1.ua

Отметим, что 14 эфир "Танців з зірками" будет поделен на 3 танцевальных блока. В первом финалисты продемонстрируют свой дебютный номер в проекте. Так, Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым опять "зажгут" зал страстным пасадоблем с первой недели своего участия.

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова

Александр Прохоров и Анна Ризатдинова

Фото: instagram/anna_rizatdinova

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Ксения Мишина и Женя Кот исполнят страстный фокстрот под бессмертный хит Кузьмы Скрябина "Мовчати", который растрогал в прошлый раз зрителей.

Женя Кот и Ксения Мишина

Женя Кот и Ксения Мишина

Фото: instagram/misha.k.ua

А Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар повторят зажигательный линди-хоп в стиле вечеринки Гэтсби.

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Фото: instagram/dikusar_dmitriy

Во втором блоке звездные участники покажут свой танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. А на третьем этапепары докажут свою ловкость в "танце за жизнь".

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина, Женя Кот, Александр Прохоров, Анна Ризатдинова

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина, Женя Кот, Александр Прохоров, Анна Ризатдинова

Фото: tsn.ua

Напомним, в женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября состоялся полуфинал шоу "Танці з зірками". В результате оценок жюри, зрительских голосов и "танца за жизнь" проект покинул Владимир Остапчук и его партнерка Илона Гвоздева.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Виктория Булитко Анна Ризатдинова Влад Яма Екатерина Кухар Григорий Чапкис Тина Кароль Алексей Горбунов Ксения Мишина
Место
Украина Киев
Тег
Танці з зірками
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