"Супер Топ-модель по-украински" покинули сразу две участницы: названы имена

В понедельник, 30 ноября, состоялся 7 выпуск шоу "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал). Так, проект покинули сразу две участницы – Саша Кугат и Марго Верховцева.

В этот раз участницы шоу отправились в командировку в Херсонскую область – там их ждала неделя экстремальных условий. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Нового канала.

Так, после первого же испытания – съемки fashion-видео на Олешковских песках – проект по собственному желанию покинула Саша Кугат. Она сдалась после критики эксперта Сергея Никитюка.

"Как только услышала от Сережи фразу: "У тебя ничего не получилось", почувствовала разочарование. Я же знаю, что работаю хорошо. За четыре года в профессиональном моделинге не получала негативных отзывов. "Ничего не получилось"… Так быть не может. Наверное, я недостаточно универсальна для всего, что происходит в Суперсезоне", – сказала Кугат.

Саша Кугат Пресс-служба Нового канала

Судьбу второй участницы решила церемония выгона. Самыми слабыми на этой неделе стали Ира Мойсак и Марго Верховцева. Но именно Марго не смогла собраться и вынуждена была уехать домой.

"У Марго есть невероятная энергетика, которая притягивает. Она продолжает открывать в себе новые грани и очаровывать своей глубиной. Но сейчас я вижу, как она тонет в этой глубине. На этом проект для Марго окончен", – подытожила ведущая Нового канала Алла Костромичева.

Судьи проекта "Супер Топ-модель по-украински" Пресс-служба Нового канала

Решение экспертов до слез расстроило девушку. Успокоилась она лишь после откровенного разговора с Лесей Никитюк – приглашенным звездным экспертом недели.

"Мне был нужен этот проект. Мне было что показать. Я начала раскрываться, наконец-то на это способна! Но главное вот что: каждую секунду проекта я была искренней и настоящей", – отметила Верховцева.

Марго Верховцева Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-участница реалити "Супер Топ-модель по-украински" Аня Сулима откровенно рассказала о буллинге в школьные годы.