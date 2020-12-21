"Супер Топ-модель по-украински": названа победительница популярного реалити

В понедельник, 21 декабря состоялся финал проекта "Супер Топ-модель по-украински" (Новый канал). Победительницей популярного реалити стала 21-летняя Татьяна Брык.

Вместе с ней за главный приз соревновались еще две девушки: Даша Майстренко и Саша Литвин. Об этомOBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

Кроме звания "Супер Топ-модели по-украински", Таня Брык получила денежный приз в 300 тысяч гривен, съемку на обложку модного глянцевого журнала и годовой запас витаминного комплекса для поддержки красоты и здоровья.

Таня Брык. Пресс-служба Нового канала

"Если честно, сначала не верила, что победила – думала, что сплю и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, была в шоке! Даже несмотря на то, что на проекте было безумно тяжело, во время финала у меня на глаза наворачивались слезы – не хотела, чтобы Суперсезон заканчивался", – призналась победительница реалити.

Победительница СТМПУ Таня Брык. Пресс-служба Нового канала

Сражаясь за победу на проекте, девушки столкнулись со сложными испытаниями Суперсезона ТМПУ. Они продемонстрировали яркое дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret под музыкальное сопровождение Макса Барских, приняли участие в фотосессии на парящей люстре и чтении социальных манифестов.

Таня Брык победила в реалити "Супер Топ-модель по-украински". Пресс-служба Нового канала

"Когда девушки читали свои манифесты, я понимала, что горжусь ими, за них не стыдно. Саша, Даша и Таня – взрослые и осознанные. Этот тот случай, когда ты уже ни за кого конкретно не болеешь, потому что независимо от того, кто победит, все трое – достойны звания победительницы", – призналась ведущая СТМПУ Алла Костромичева.

Финалистки СТМПУ: Даша Майтренко, Саша Литвин и Таня Брык. Пресс-служба Нового канала

Финалистки СТМПУ. Пресс-служба Нового канала

Отметим, всего участницам модельного проекта пришлось пройти около 30 испытаний, примерить десятки ярких образов, работать с девятью приглашенными звездными экспертами и участвовать в съемках в разных областях Украины.

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