"Супер Топ-модель по-украински": кто покинул проект во втором выпуске

В пятницу, 23 октября, на Новом канале вышел второй выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински". По результатам эфира проект покинули сразу две участницы – Катя Чечеленко и Настя Леухина (ХТЗ).

Проект стартовал 16 октября. Впервые в истории украинского модельного реалити его участников выбирали зрители. Во втором выпуске 14 участниц столкнулись с рядом непростых испытаний. Подробнее об этом – далее в материале OBOZREVATEL (фото смотрите ниже).

Тема второй недели проекта – "Работа над ошибками". В первом испытании девушки повторяли фотосессии из прошлых сезонов, которые тогда не отработали успешно. Их работу оценивал приглашенный звездный эксперт – музыкант Сергей Бабкин.

В рамках второго задания участницы устроили дефиле-перформанс для больных детей. В образах цветов они шли по подиуму из скользких шариков – нужно было не только дойти до точки и не упасть, но и обыграть свой look.

Катя Чечеленко покинула проект СТМПУ во втором выпуске. Пресс-служба Нового канала

Третье испытание выпуска стало самым страстным – девушки снимали live-фото с известным хореографом Женей Котом. Участницы Суперсезона не просто позировали в нижнем белье, которое продемонстрировало все недостатки и плюсы их фигур, но и делали танцевальные поддержки.

Во время церемонии отбора ведущая Алла Костромичева и эксперты – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк – решили, что из-за неподобающего поведения проект должна покинуть Катя Чечеленко – во время первой фотосессии выпуска девушка нахамила фотографу Александру Порубаймыху, заявив при всех, что она его якобы отшила. Такого поведения ей простить не смогли.

Катя Чечеленко покинула проект СТМПУ. Пресс-служба Нового канала

"Я не могу представить, чтобы когда-нибудь позволила себе так относиться к фотографу, да и вообще к какому-либо человеку. Даже если это было бы правдой. Поведение Кати ставит ее карьеру под угрозу, ведь ни один заказчик не захочет работать с хамкой. Я предупреждала, что такому нет места в Суперсезоне. Катя обещала исправиться, и своего обещания не сдержала. Так что нам пришлось попрощаться", – объяснила Костромичева.

Вторая девушка должна была уйти, потому что плохо проявила себя на испытаниях. В зоне риска оказались Софи Беридзе и Ира Ротар, чьи результаты эксперты посчитали самыми низкими на этой неделе. Но их спасла Настя Леухина, заявив, что покидает реалити по собственному желанию.

Настя Леухина покинула проект СТМПУ. Пресс-служба Нового канала

"Когда мы снимали перформанс в больнице, я задумалась о том, что здоровье мне важнее. Хочу уделить время себе, поэтому решила уйти с проекта", – сказала Настя.

Настя Леухина (ХТЗ) покинула проект СТМПУ во втором выпуске. Пресс-служба Нового канала

Таким образом, в третий выпуск "Супер Топ-модели по-украински" прошли 12 девушек:

Даша Майстренко;

Софи Беридзе;

Марго Верховцева;

Амина Досымбаева;

Вика Рогальчук;

Саша Кугат;

Ира Ротар;

Саша Литвин;

Ира Мойсак;

Арина Любителева;

Таня Брык;

Настя Панова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница реалити "Супер Топмодель по-українськи" Анастасия Леухина (ХТЗ) вспомнила, как однажды ее избили в метро. Девушку повалили на пол и начали бить головой о бетон.