"Супер Топ-модель по-украински": кто покинул проект во втором выпуске

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Чем закончился второй выпуск СТМПУ

В пятницу, 23 октября, на Новом канале вышел второй выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински". По результатам эфира проект покинули сразу две участницы – Катя Чечеленко и Настя Леухина (ХТЗ).

Проект стартовал 16 октября. Впервые в истории украинского модельного реалити его участников выбирали зрители. Во втором выпуске 14 участниц столкнулись с рядом непростых испытаний. Подробнее об этом – далее в материале OBOZREVATEL (фото смотрите ниже).

Тема второй недели проекта – "Работа над ошибками". В первом испытании девушки повторяли фотосессии из прошлых сезонов, которые тогда не отработали успешно. Их работу оценивал приглашенный звездный эксперт – музыкант Сергей Бабкин.

В рамках второго задания участницы устроили дефиле-перформанс для больных детей. В образах цветов они шли по подиуму из скользких шариков – нужно было не только дойти до точки и не упасть, но и обыграть свой look.

Катя Чечеленко покинула проект СТМПУ во втором выпуске

Третье испытание выпуска стало самым страстным – девушки снимали live-фото с известным хореографом Женей Котом. Участницы Суперсезона не просто позировали в нижнем белье, которое продемонстрировало все недостатки и плюсы их фигур, но и делали танцевальные поддержки.

Во время церемонии отбора ведущая Алла Костромичева и эксперты – Соня Плакидюк и Сергей Никитюк – решили, что из-за неподобающего поведения проект должна покинуть Катя Чечеленко – во время первой фотосессии выпуска девушка нахамила фотографу Александру Порубаймыху, заявив при всех, что она его якобы отшила. Такого поведения ей простить не смогли.

Катя Чечеленко покинула проект СТМПУ

"Я не могу представить, чтобы когда-нибудь позволила себе так относиться к фотографу, да и вообще к какому-либо человеку. Даже если это было бы правдой. Поведение Кати ставит ее карьеру под угрозу, ведь ни один заказчик не захочет работать с хамкой. Я предупреждала, что такому нет места в Суперсезоне. Катя обещала исправиться, и своего обещания не сдержала. Так что нам пришлось попрощаться", – объяснила Костромичева.

Вторая девушка должна была уйти, потому что плохо проявила себя на испытаниях. В зоне риска оказались Софи Беридзе и Ира Ротар, чьи результаты эксперты посчитали самыми низкими на этой неделе. Но их спасла Настя Леухина, заявив, что покидает реалити по собственному желанию.

Настя Леухина покинула проект СТМПУ

"Когда мы снимали перформанс в больнице, я задумалась о том, что здоровье мне важнее. Хочу уделить время себе, поэтому решила уйти с проекта", – сказала Настя.

Настя Леухина (ХТЗ) покинула проект СТМПУ во втором выпуске

Таким образом, в третий выпуск "Супер Топ-модели по-украински" прошли 12 девушек:

  • Даша Майстренко;

  • Софи Беридзе;

  • Марго Верховцева;

  • Амина Досымбаева;

  • Вика Рогальчук;

  • Саша Кугат;

  • Ира Ротар;

  • Саша Литвин;

  • Ира Мойсак;

  • Арина Любителева;

  • Таня Брык;

  • Настя Панова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участница реалити "Супер Топмодель по-українськи" Анастасия Леухина (ХТЗ) вспомнила, как однажды ее избили в метро. Девушку повалили на пол и начали бить головой о бетон.

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