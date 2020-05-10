Популярная актриса Ольга Сумская поздравила украинцев с Днем Победы на русском языке и нарвалась на критику.

Соответствующую публикацию 53-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Ничто не забыто, никто не забыт! Мы помним и передаем эту память своим детям и внукам! С 75-летием Великой Победы", – написала Сумская.

Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк Фото: instagram/olgasumska

Отметим, что возмутились тем, что Сумская поздравила украинцев на русском языке, а не на родном.

"Украинцев поздравляют на родном языке. Зачем нам русская речь?", "Вы нам ассоциируетесь с Украиной, поэтому вам не идет показывать русскоязычные посты, ваш кацапский язык в быту. Нас это ранит. Россия – агрессор, а наша Роксолана москалит", "Оля, если вы украинка – говорите на украинском языке. Почему россияне говорят на украинском?", "Вы думали поздравите на украинском и вас никто не поймет? В Украине все должно быть на украинском и точка. А дома хоть на китайском говорите", – написали люди.

Однако нашлись и те пользователи, которые поддержали Ольгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Сумская во второй раз стала бабушкой. У ее дочери Антонины Паперной и ее супруга Владимира Яглича родился второй ребенок.