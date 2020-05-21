Сумская впервые прокомментировала рождение внука

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно стала бабушкой, впервые прокомментировала радостное событие.

В эфире шоу "Ранок з Україною" артистка рассказала о том, что у ее дочери родился сын.

Ольга Сумская Фото: instagram/olgasumska

"Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции. Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина", – сказала Сумская.

Она отметила, что родители до сих пор не дали мальчику имя.

"Они еще думают. Моя внучка называет его "мальчик". Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?" Еще не определились, как назвать", – говорит артистка.

Ольга Сумская с дочерью Антониной Фото: instagram/olgasumska

Как ранее писал OBOZREVATEL, 53-летняя украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников снимком в неожиданном образе. На нем она позировала в одежде в стиле пин-ап.