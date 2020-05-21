Главная Новости
21 мая • обновлено в 17:03
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Сумская впервые прокомментировала рождение внука

2.4т
Читать материал на украинском

Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно стала бабушкой, впервые прокомментировала радостное событие.

В эфире шоу "Ранок з Україною" артистка рассказала о том, что у ее дочери родился сын.

Ольга Сумская

Ольга Сумская

Фото: instagram/olgasumska

"Баба Оля собственной персоной. Это самое большое счастье, которое можно представить, всем советую испытать на полную эти эмоции. Тонечка мне позвонила прямо из роддома – как только родила и ей вручили дитя. А у меня слезы катятся от этих безумных эмоций, потому что наконец-то мальчик родился. У нас же сплошной матриархат – и вот появился мужчина", – сказала Сумская.

Она отметила, что родители до сих пор не дали мальчику имя.

"Они еще думают. Моя внучка называет его "мальчик". Там дед Владимир, отец Владимир и третий Владимир уже будет много. Когда малыш родился, мы спрашивали: "Ну как там Владимирович?" Еще не определились, как назвать", – говорит артистка.
Ольга Сумская с дочерью Антониной

Ольга Сумская с дочерью Антониной

Фото: instagram/olgasumska

Как ранее писал OBOZREVATEL, 53-летняя украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников снимком в неожиданном образе. На нем она позировала в одежде в стиле пин-ап.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Ольга Сумская
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги