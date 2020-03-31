53-летняя Сумская показала пикантное фото в неожиданном стиле

53-летняя украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поразила поклонников снимком в неожиданном образе. На нем она позировала в одежде в стиле пин-ап.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Мой любимый стиль "пин-ап"... Абсолютне ощущение женственности. Когда-то благодаря именно таким фото, люди преодолевали состояние отчаяния и кризисы. Всем добра, друзья! Гармония спасет мир", - подписала снимок актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская удивила фанатов новым образом. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позировала с прической "под мальчика".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал