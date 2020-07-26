Сумская о Зеленском: "Квартал" остался без локомотива, власть его изменила

Украинская актриса, сестра Ольги Сумской Наталья Сумская рассказала о том, как работала с нынешний президентом страны Владимиром Зеленский до начала его политический деятельности.

Он отметила, что Зеленского изменило президентство и он стал другим человеком. В то же время Сумская указала, что его очень не хватает в "Квартале 95". Об этом шла речь в интервью для "Радио Свобода" (видео смотрите в конце новости).

"Мне его сейчас как раз и не хватает в той бизнес-холдинг-организации, которую он оставил. Зеленского сейчас не хватает в "Квартале 95", он был локомотивом, был сверхмощным", – отметила Наталья Сумская.

Зеленский на концерте "Квартал 95" Зеркало недели

Также Наталья отметила, что в период их совместной с Зеленским работы над сериалом "Слуга народа", она его запомнила как харизматичного актера и открытого, положительного человека. Сумская подчеркнула, что с уходом Зеленского в политику он существенно изменился.

"Он очень положительный на сцене. Вообще его такая приятность и человеческая харизма, конечно, впечатляют. Тогда. А сейчас человек меняется. Это чиновник высокого ранга. И здесь, видимо, совсем все... Вообще это же известная истина, что человек, когда получает власть, становится другим. Это во всех драматургических сюжетах описано. Актер и власть – тут как раз этот ход исследовался", – уточнила актриса.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра.