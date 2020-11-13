Сумская – о потере ребенка во время съемок: я могла родить еще, очень жалею об этом

Украинская актриса Ольга Сумская откровенно призналась, что могла еще родить одного ребенка.

У нее случился выкидыш во время съемок. Об этом артистка сообщила в передаче "Ужин с Дороти" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я могла родить еще ребенка. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна", – поделилась Сумская.

Она рассказала, что в тот период снималась одновременно в трех проектах. По ее словам, сейчас она очень жалеет о произошедшем.

"Вот об этом я очень жалею. Дети – самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это великое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня", – отметила актриса.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса Ольга Сумская вызвала ажиотаж в сети новым фото, на котором позировала со старшей дочерью Антониной Паперной.