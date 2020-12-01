Сумская – о подозреваемом в совращении фотографе: всегда удивлялась, как девушки соглашались у него сниматься

Украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала новость о задержании Александра Ктиторчука, которого подозревают в совращении несовершеннолетних девушек. Артистка заявила, что фотограф не раз приглашал ее на съемки, но она отказывалась.

По словам Ольги, она знала, что Ктиторчук фотографировал многих украинских звезд в своем любимом жанре ню, но она на такой смелый эксперимент не решалась. Также актриса отметила, она давно обратила внимание на то, что фотограф снимает девушек, и ее удивляло, как они соглашались. Такими подробностями Сумская поделилась в интервью программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы просмотреть видое, доскролльте новость до конца).

"Он, кстати, фотографировал многих наших звезд обнаженными. Ну да, сдержанно. Но я так как-то не осмелилась. Это и слава богу. Я еще тогда видела, что он неравнодушен к обнаженному формату. Я еще тогда увидела, что у него снимаются девушки. И еще тогда подумала: а как же они соглашаются?А здесь он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается просто", – сказала актриса.

Ольга Сумская скриншот с видео

Звездными "клиентами" 56-летнего фотографа были Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, Ольга Горбачева и многие другие. Нередко на странице фотографа в соцсетях появлялись снимки в стиле ню. А несколько дней назад Ктиторчука задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних и отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних девочек.

Позднее выяснилось, что это известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.

В полиции уточнили, что фотограф снимал на видео некоторые половые акты с участием детей.