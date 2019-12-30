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30 декабря • обновлено в 09:15
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"Сумасшедшая": Ани Лорак после проклятия мачехи явилась в Кремль

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Певица Ани Лорак после проклятия мачехи в адрес Москвы и "иже с ними" явилась в Кремль.

Видео со своим выступлением на "Золотом граммофоне 2019" певица опубликовала в Инстаграм.

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Ани Лорак сообщила о чуде, сняв видео с мужем Заворотнюк

"Необычный номер на премии "Золотой Граммофон". Попурри из таких разных по настроению песен: "Сон" и "Сумасшедшая". Как вам? Сразу две награды в этом году. Люблю вас!" - написала она.

29 декабря 2019 года в государственном кремлевском дворце в Москве прошла XXIV церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой граммофон".

Кроме Лорак из украинцев там также выступили, в частности, Вера Брежнева и Светлана Лобода.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена отца певицы Ани Лорак Мирослава Куека поэтесса Сильвия Заяц написала стихи, в которых, в частности, прокляла Москву.

Сильвия Заяц также назвала Владимира Зеленского паршивым.

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Персона
Ани Лорак
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