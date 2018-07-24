Суицид основательницы Femen в Париже: всплыли ее депрессивные посты в Instagram

Пользователи соцсетей обратили внимание на депрессивные посты в личном Instagram-профиле художницы и одной из основательниц международного женского движения Femen Оксаны Шачко, которая в понедельник, 23 июля, покончила жизнь самоубийством в своей парижской квартире.

Последним постом девушки была зарисовка с той же фразой "You Are Fake" ("Все вы - фейк"), которая была найдена в ее предсмертной записке.

Публикация от Oxanashachko (@oksanashachko) 20 Июл 2018 в 9:26 PDT

Пост с фразой девушка опубликовала за несколько дней до суицида. Ранее Шачко делилась с фолловерами мыслями о суицидальном настроении: "Нет настроения жить", - писала она.

Как стало известно ранее со слов знакомой Оксаны Шачко, девушка действительно уже дважды пыталась ранее покончить с собой.

Публикация от Oxanashachko (@oksanashachko) 8 Июн 2018 в 3:55 PDT

Напомним, о смерти художницы стало известно из новостного сообщения в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки. Позже информацию о смерти Шачко подтвердили ее знакомые и еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, участники группы Linkin Park трогательно почтили память экс-вокалиста Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством.