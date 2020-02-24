Украинский хореограф, народный артист Украины и судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис, рассказал о том, как на его жизнь повлияло знакомство с Иосифом Сталиным.

24 февраля Чапкису исполнилось 90 лет. По случаю дня рождения звезды издание"Гордон" опубликовало интервью, в котором Григорий поделился: после знакомства со Сталиным кардинально изменилась и его жизнь, и жизнь всей семьи.

Григорий Чапкис

"Система трудовых резервов в начале 46-го года организовала всесоюзную олимпиаду, чтобы поощрить лучшие коллективы. На сцене было 120 человек. Есть снимки, где шесть пацанов вышли "ползуночками" на авансцену – среди них и я. А впереди сидел Сталин, Маленков, Ворошилов, Булганин, Хрущев. Сталин подошел, одной рукой снял меня. Никто не знал, почему именно меня", – поделился Чапкис.

Затем, по словам хореографа, он несколько минут просидел на коленях у Сталина, и тот подарил ему часы. Тогда эта ситуация "повергла Чапкиса в шок".

"Он меня снял. Посадил к себе на колени. И я просидел одно мгновение. У меня был шок: я не понимал, что происходит. И самое главное – страх. Мы привыкли его видеть высоким, большим, крупным, красивым... И в кино, и на всех фотографиях он же был красивый, разрисованный. А тут лицо побито оспой... Неприятные ощущения", – добавил Чапкис.

При этом он указал, что "знакомство" со Сталиным изменило жизнь и самого Чапкиса, и всей его семьи.

"О чем они говорили, я не знаю, был как в дурмане. Со второго ряда передали коробочку, а там кировские советские часы. Ручные большие. Подарили мне эти часы, и Сталин поставил меня обратно на сцену. Это длилось, я думаю, полторы – две минуты от силы. Но это изменило всю мою жизнь, жизнь моих родителей, жизнь моих сестер и братьев, моих детей и внуков" – рассказал артист.

Он также указал, что когда возвращался из выступления в Москве, вся привокзальная площадь была забита людьми с лозунгами: "Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство".

"Меня из вагона несли на руках до автобуса. Потом где-то "выскочило", что я токарь чуть ли не первого класса, что я такой талантливый и умный... Я был самый популярный мальчик в мире", – подытожил судья "Танців з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее Григорий Чапкис стал жертвой мошенников, которые пытались использовать его имя для рекламы сомнительных в Украине товаров и услуг.

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