Судья "Танців з зірками" Чапкис назвал участника "уродливым" и спровоцировал скандал в сети

Судья популярного шоу "Танці з зірками" Григорий Чапкис во время первого эфира 30 августа назвал одного из участников Дмитрия Жука "уродливым парнем" и вызвал волну критики в сети.

Так, после выступления Жука вместе с певицей Юлией Саниной, Чапкис отметил, что "такому уродливому парню досталась такая красивая партнерша". Вероятно, артист хотел похвалить хореографа и назвать его украинским словом "вродливий" (красивый. –Ред.), однако ошибся, так как комментировал выступления на русском языке. Момент попал на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Дима, такой уродливый парень, такую партнершу имеешь... Это просто невозможно усидеть. Тебе везет столько лет, самые красивые партнерши у тебя", – высказался Чапкис.

Григорий Чапкис оговорился в прямом эфире Instagram "Танців з зірками"

Все подробности первого эфира шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Высказывание судьи шоу "Танці з зірками" спровоцировало споры в сети. Многие пользователи отметили, что артист не может говорить на украинском языке. Также некоторые добавили, что из-за почетного возраста ему трудно формулировать мысли, поэтому Чапкису не стоило становиться членом жюри.

Юлия Санина и Дмитрий Жук выступили в первом эфире шоу Instagram "Танців з зірками"

Другие же поспорили с таким мнением, подчеркнув, что 90-летний артист просто оговорился и имел в виду слово "вродливий".

"Зачем парня уродливым называть? Почему говорит Чапкис, а стыдно мне? Как можно было назвать такого симпатичного парня уродом?" – разразились критикой пользователи.

"Вполне возможно что он забыл русское слово и вспомнил украинское, которое произнес по-русски. Болше похоже, что он ошибся, но все равно неприятно", – высказались комментаторы.

Чапкиса раскритиковали пользователи Скриншот комментариев на YouTube

Чапкис назвал Диму Жука "уродливым": в сети споры Скриншот комментариев на YouTube

В сети споры из-за слов Чапкиса о Диме Жуку Скриншот комментариев на YouTube

Чапкис вызвал споры в сети Скриншот комментариев на YouTube

Чапкис спровоцировал критику в сети Скриншот комментариев на YouTube

Отметим, в первом прямом эфире "Танців з зірками" Юлия Санина и Дмитрий Жук станцевали зажигательный ча-ча-ча. Судьи оценили выступление пары в 21 балл из 30 возможных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева беременная выступила в первом прямом эфире вместе с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара станцевала ча-ча-ча и вызвала споры в сети.