Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма назвал самых слабых участников нового сезона

Судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма считает, что самыми слабыми участниками нового сезона являются ведущий Дмитрий Танкович (танцует в паре с беременной Илоной Гвоздевой), рэп-звезда Alyona Alyona (выступает с Юрием Гуричем) и певец Сергей Танчинец (партнерша – Яна Цыбульская).

Также артист определил фаворитов проекта в 2020 году. Об этом шла речь в интервью изданию "Факты" и в эфире "Сніданок з 1+1". .

Все подробности первого эфира шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Влад Яма назвал фаворитов и аутсайдеров "Танців з зірками" Пресс-служба 1+1

"Думаю, на роль самого слабого звена шоу сейчас претендуют сразу три пары. Правда, и танцуют они, наверное, получше Димы Комарова и Леси Никитюк. И тем не менее сейчас мне кажутся немного слабее остальных Дима Танкович, Alyona Alyona и Сергей Танчинец. У них пока не выходит делать все так филигранно, как у других пар. Но и критиковать их почему-то особо не хочется", – высказался судья проекта.

Самые слабые пары на "Танцях з зірками" по мнению Влада Ямы Коллаж

Он также назвал своих фаворитов, которые удивили его во время первого эфира "Танців з зірками" больше остальных.

Санта Димопулос и Макс Леонов стали фаворитами первого эфира "Танців з зірками" Пресс-служба 1+1

"Меня очень удивила Санта Димопулос – технически ее танец был почти безупречен. Как для первого эфира – это невероятно. Я не мог даже представить такого. Также мне запомнились Надежда Мейхер и Тарас Цымбалюк. Именно эти три пары по результатам первого эфира я для себя выделил, как главных претендентов на победу", – отметил Влад Яма.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее беременную хореографа Илону Гвоздеву раскритиковали в сети за то, что она участвует в новом сезоне шоу "Танці з зірками". Читайте также на OBOZREVATEL эксклюзивное интервью с Гвоздевой.