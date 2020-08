Судья шоу 'Х-фактор' сломал позвоночник: как это произошло

Британский телеведущий и продюсер, создатель формата телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent Саймон Коуэлл попал в больницу с переломом позвоночника после падения с электровелосипеда.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на пресс-секретаря знаменитости. "Саймон упал, когда тестировал новый электрический велосипед во дворе своего дома в Малибу. Он повредил спину и был доставлен в больницу. Сейчас у него все в порядке, ему сделали операцию, он находится под наблюдением, в надежных руках", – рассказал он.

Отмечается, что операция длилась 6 часов, Саймону пришлось обездвижить несколько позвонков и имплантировать металлический фиксирующий стержень.

Саймон Коуэлл сломал позвоночник: как это произошло (фото – thesun.co.uk)

"Должно пройти несколько недель, прежде чем синяк и опухоль исчезнут, и тогда мы узнаем, насколько серьезными могут быть последствия травмы. Они у Саймона тяжелые, но ему повезло. Если бы пострадал спинной мозг, то он провел бы всю оставшуюся жизнь в инвалидном кресле", – процитировало издание The Sun слова медиков.

60-летний Саймон Коуэлл продюсирует такие шоу, как "Британия ищет таланты" (America's Got Talent), "Американский идол" (American Idol), "Х-фактор" (The X Factor) и их британские аналоги Britain’s Got Talent, Pop Idol, The X Factor UK. В разное время он также являлся судьей на этих телепередачах и был известен своей резкой критикой в отношении участников.

