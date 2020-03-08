Судьи шоу "Голос країни-10" устроили внезапное представление в эфире. Видео

Судьи шоу "Голос країни-10" устроили неожиданный яркий перформанс на сцене проекта, перепев всемирно известный хит Dance Monkey австралийской певицы Tones and I.
Так, в выпуске от 8 марта Дан Балан, Тина Кароль, Потап, Настя Каменских (NK) и MONATIK исполнили знаменитый трек в сочетании с собственными песнями. Таким образом они открыли этап вокальных боев на проекте. Видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).
Судьи поют Dance Monkey
YouTube (скриншот)
Тренеры "Голосу країни" начали петь, находясь прямо в зрительском зале. После того, как они спели первый куплет и припев, все вышли на сцену и продолжили вперемешку со строчками Dance Monkey исполнять строки со своих известных песен.
Так, NK исполнила фрагмент трека "Это моя ночь", Тина Кароль – нового хита "Вабити", ПТП – отрывок из песни группы MOZGI "Атятя", и Дан Балан – Funny Love.
Номер вызвал овации в зале, а также спровоцировал ажиотаж в сети. В комментариях под роликом пользователи сети расхвалили "выходку" звезд и отметили, что все они – талантливые и достойные наставники для конкурсантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль посвятила песню Дану Балану во время одного из эфиров шоу "Голос країни-10". Так, она исполнила свой хит "Вабити" вместе с одной из участниц.
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