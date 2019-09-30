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30 сентября • обновлено в 08:05
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"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"

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В сети кипят страсти вокруг шестого эфира шоу "Танці з зірками". Так, многим поклонникам не понравилось то, что в результате зрительского голосования проект покинули DZIDZIO и Яна Цибульская.

Видео их выступления был опубликовано на YouTube. Вместе с ними в зону риска попали участники: Алена Шоптенко и Алексей Яровенко, Даниэль Салем и Юлия Сахневич (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

DZIDZIO и Яна Цибульская

DZIDZIO и Яна Цибульская

Фото из Instagram

DZIDZIO и Яна Цибульская

DZIDZIO и Яна Цибульская

Фото из Instagram

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Отметим, что многие пользователи сети заявили, что судьи занизили балы певцу и его партнерше. И что их пара покинула проект несправедливо.

"Оценки несправедливые. Вы станцевали просто супер", "Судей на мыло", "Как так, почему ты покинул шоу? Я плачу", "Судьям надо протереть глаза ромашкой — они слепые. Вы отлично выступили", "Без вас проект стал неинтересным", — написали люди.

"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"
"Судей на мыло": зрителей возмутили результаты шестого эфира "Танці з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, многим поклонникам проекта не понравилось то, что в результате зрительского голосования MARUV и Jayпокинули шоу после 5 выпуска.

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Персона
группа DZIDZIO
Место
Украина
Тег
Танці з зірками
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