Суд в России вынес приговор оскандалившейся Бочкаревой

Суд в России вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкаревой, которая недавно была задержана полицией с наркотиками.
Так, артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Наталья Бочкарева
Фото: stuki-druki.com
Напомним, что Бочкареву задержали сотрудники ГИБДД. При досмотре оказалось, что у актрисы при себе есть пакетик с кокаином. В скором времени Наталье предстоит ответить по статье 228, за хранение наркотиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
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