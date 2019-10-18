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18 октября • обновлено в 13:20
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Суд в России вынес приговор оскандалившейся Бочкаревой

1.5т Читать материал на украинском

Суд в России вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкаревой, которая недавно была задержана полицией с наркотиками.

Так, артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: stuki-druki.com

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Напомним, что Бочкареву задержали сотрудники ГИБДД. При досмотре оказалось, что у актрисы при себе есть пакетик с кокаином. В скором времени Наталье предстоит ответить по статье 228, за хранение наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Наталья Бочкарева
Место
Россия
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