Суд в России вынес приговор оскандалившейся Бочкаревой

Суд в России вынес решение по делу актрисы Натальи Бочкаревой, которая недавно была задержана полицией с наркотиками.

Так, артистку лишили водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Наталья Бочкарева Фото: stuki-druki.com

Напомним, что Бочкареву задержали сотрудники ГИБДД. При досмотре оказалось, что у актрисы при себе есть пакетик с кокаином. В скором времени Наталье предстоит ответить по статье 228, за хранение наркотиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!