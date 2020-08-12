Суд по делу Ефремова перенесли из-за госпитализации актера
Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова перенесли на 18 августа.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Причиной стали плохое состояние здоровья артиста и его госпитализация.
11 августа Михаила Ефремова отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли артиста по коридору Пресненского суда на носилках. Отмечалось, что ему стало плохо во время заседания, он потерял сознание. Как пояснил позже адвокат актера Эльман Пашаев, врачи заподозрили у его клиента предынфарктное или предынсультное состояние.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.