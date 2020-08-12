Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова перенесли на 18 августа.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Причиной стали плохое состояние здоровья артиста и его госпитализация.

11 августа Михаила Ефремова отправили в больницу прямо из здания суда. Приставы пронесли артиста по коридору Пресненского суда на носилках. Отмечалось, что ему стало плохо во время заседания, он потерял сознание. Как пояснил позже адвокат актера Эльман Пашаев, врачи заподозрили у его клиента предынфарктное или предынсультное состояние.

Суд по делу Ефремова перенесли из-за госпитализации актера (фото – vkurse.kz)

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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