Ефремова посадили на 8 лет из-за смертельного ДТП: решение суда оспорили

В Пресненском суде Москвы во вторник, 8 сентября, зачитали приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, который в июне 2020 года устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Артиста признали виновным в аварии – суд подтвердил, что Ефремов совершил ДТП, сидя пьяным за рулем. Ефремов получил реальный срок – восемь лет исправительной колонии общего режима.

Время, которое артист провел под домашним арестом также включено в срок, следовательно, в заключении он проведет 7 лет и 10,5 месяцев, у него есть шансы на условно-досрочное освобождение. Михаила Ефремова также лишили водительских прав на три года. Потерпевшие удовлетворены наказанием, обжаловать приговор Ефремову они не будут. OBOZREVATEL следил за трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Суд взыскал с Михаила Ефремова 800 тысяч рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Сергея Захарова. Остальным родственникам выплатят по 1 рублю – они сами потребовали такую компенсацию. Суд не стал лишать артиста государственных наград.

Ефремов и Пашаев в зале суда. Telegram-канал Ateo Breaking

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что уже обжаловал решение суда. Свидетелям защиты Ефремова грозит уголовное дело, если их показания были ложными, пишет РИА Новости.

Показания Ефремова о том что он не помнит и склонен полагать, что не управлял машиной в момент ДТП, суд не принял. В то же время показания свидетелей со стороны обвинения суд признал достоверными. Также судья подчеркнул, что Ефремов лично управлял автомобилем во время смертельного ДТП в центре Москвы и находился в нем один.

Ефремов слушает свой приговор. LifeShot

Ефремов, в свою очередь, высказал свое последнее слово во время слушаний и назвал приговор, который запросил прокурор, "смертельным и кровожадным". Актер отметил, что если его посадят на этот срок – он не доживет до освобождения.

Михаил Ефремов в зале суда. LifeShot

Примечательно, ранее актер также заявлял, что уже "собрал вещи в тюрьму". На оглашение приговора артист отправился без вещей, но вскоре, после признания его вины в суде, неизвестный молодой человек вышел из дома Ефремова с сумкой. На вопрос журналистов о том, чьи это вещи, он отвечать отказался.

Супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова высказалась, что Ефремову могут дать 7 лет заключения. При этом она уточнила, что если это будет колония-поселение, то такое наказание будет "слабоватым".

Ефремова пришли поддержать жена София и актер Иван Охлобыстин . LifeShot

"Мне кажется, Ефремову дадут семь лет. Вот только чего: колонии или общего режима, тут мне непонятно совсем. Если поселение? Я бы считала, что это не то, слабовато для человека, совершившего такого преступление. Начать надо с обычной колонии, а со временем его можно перевести на поселение", – рассказала она изданию "МК".

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