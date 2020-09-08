Суд по делу Ефремова: актеру вынесут окончательный приговор за смертельное ДТП

Михаил Ефремов может получить до 12 лет заключения. Meduza

Пресненский суд Москвы в среду, 8 сентября вынесет приговор российскому актеру Михаилу Ефремову, который в июне 2020 года устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Заседание по делу начинается в 11:00 (по Киеву).

Так, Ефремову грозит до 12 лет заключения в колонии. Прокурор во время прошлого заседания потребовал для актера 11 лет колонии общего режима, адвокат Ефремова Эльман Пашаев настаивал же на 7-8 годах. OBOZREVATEL следит за трансляцией заседания (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ефремов, в свою очередь, высказал свое последнее слово во время слушаний и назвал приговор, который запросил прокурор, "смертельным и кровожадным". Актер отметил, что если его посадят на этот срок – он не доживет до освобождения.

Супруга погибшего в ДТП Сергея Захарова высказалась, что Ефремову могут дать 7 лет заключения. При этом она уточнила, что если это будет колония-поселение, то такое наказание будет "слабоватым".

"Мне кажется, Ефремову дадут семь лет. Вот только чего: колонии или общего режима, тут мне непонятно совсем. Если поселение? Я бы считала, что это не то, слабовато для человека, совершившего такого преступление. Начать надо с обычной колонии, а со временем его можно перевести на поселение", – рассказала она изданию "МК".

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