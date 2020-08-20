Суд по делу ДТП Ефремова: жену актера впервые допросили. Все подробности

В четверг, 20 августа, в Пресненском суде прошло очередное заседание по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Во время слушания впервые допросили жену актера Софию Кругликову, которая рассказала о состоянии мужа после аварии. Она рассказала, что Ефремов "молился, рыдал и пытался разобраться в ситуации". OBOZREVATEL следит за событиями шестого слушания (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

Кругликова призналась, что ДТП они с мужем начали обсуждать только на третий день после случившегося. По ее словам, артист "отходил после употребления алкоголя".

Кругликова рассказала о состоянии Ефремова на следующий день после ДТП вокруг ТВ

"Я подходила к нему, он молился, плакал. Я старалась не смотреть ТВ, мне до конца не верилось. У него был отходняк. Он вошел в дом, удивился, что мы там, а не на даче. Обрадовался. Выглядел сильно помятым", – отметила жена Ефремова.

Также Кругликова рассказала о травмах мужа после аварии – у него было синяки по всему телу, и он задыхался. Женщина отметила, что актер не мог отказаться от алкоголя, а после того, как выпьет больше 300 грамм чего-нибудь крепкого – уже ничего не помнил. Однако София убеждена, что Ефремов пьяный за руль не садился.

Отметим, что в суде выступили и потерпевшие по делу актера с заявлением, что адвокат знаменитости Эльман Пашаев подкупил свидетелей. Однако защитник актера опроверг их слова, отметив, что "когда адвокат хочет подкупить, то это он делает секретно". Суд отклонил ходатайство.

Пашаев с Ефремовым в суде RT

Напомним, что во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказывали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, был именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказывался признавать свою вину и заявлял, что ничего не помнит.

Также в суде было озвучено причину смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. 19 августа планировали допросить актера о том, что случилось в день аварии. Однако он попросил перенести слушание, ведь после семи часов в суде боялся, что ему может стать плохо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram