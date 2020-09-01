Суд по делу ДТП Ефремова: все подробности и видеотрансляция

Во вторник, 1 сентября, в Пресненском суде проходит очередное заседание по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Заседание началось с вызова свидетеля Светланы Набокиной, на допросе которой вчера закончилось слушание. OBOZREVATEL следит за событиями восьмого слушания (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

Светлана Набокина – сотрудник кафе на Садовом кольце, где случилась авария. Она рассказала на допросе, что видела Михаила Ефремова выходящим из джипа со стороны водительского сиденья. И хотя она находилась на расстоянии нескольких десятков метров, якобы узнала актера по характерным жестам и силуэту. К слову, суд должен посмотреть снятое девушкой видео и решить, напоминает ли человек на кадрах подсудимого.

Далее Ефремов обратился к суду с заявлением, что свидетели Добровинского, как и сам адвокат, клевещут на него. Он отметил, что видео, которое должна предоставить Набокина – фейк.

"Уважаемый суд. Адвокат Добровинский сейчас переводит стрелки с себя на свидетелей. Эксперты уже разобрали это видео, пришли к выводу, что это фейк и подали на Добровинского заявление в полицию. Уважаемый суд, вам же хуже будет", – сообщил актер.

Напомним, что во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказывали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, был именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский публиковал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказывался признавать свою вину и заявлял, что ничего не помнит.

Также в суде было озвучено причину смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. 19 августа планировали допросить актера о том, что случилось в день аварии. Однако он попросил перенести слушание, ведь после семи часов в суде боялся, что ему может стать плохо.

20 августа Пашаев предоставил в суде секретного свидетеля, который утверждал, что из автомобиля Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны".

Во время седьмого слушания, 31 сентября, Ефремов давал показания в суде. Он заявлял, что не помнит, пользовался ли машиной в день аварии, и что его "могли затащить в нее". Артист также отмечал, что не виноват в ДТП и изначально признал вину в аварии под влиянием похмельного синдрома и давления СМИ.

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